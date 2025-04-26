Российский боксер Егоров оказался тяжелее Переса на взвешивании перед боем

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Алексей Егоров и кубинец Ленар Перес прошли процедуру взвешивания в преддверии поединка, который пройдет в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) на турнире IBA.PRO 4.

Вес Егорова составил 90,3 кг, вес Переса – 89,7 кг.

Бой рассчитан на 10 раундов, на кону будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

На профессиональном ринге Егоров выиграл 12 боев (восемь – нокаутом), потерпел два поражения. Перес – непобежденный боксер, на его счету 14 побед (все – нокаутом).

В прямом эфире шоу в Боснии и Герцеговине будет показано на телеканале "Матч ТВ", начало трансляции в ночь на 28 апреля в 00:30 мск.