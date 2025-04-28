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Акцию "Бессмертный полк" впервые проведут на матчах РПЛ и Кубка России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - РФС анонсировал проведение акции "Бессмертный полк" на футбольных матчах России.

Как сообщает пресс-служба РФС, футболисты выйдут на поле с портретами предков-участников Великой Отечественной войны перед матчами Кубка России, РПЛ и ФНЛ. К участию в акции на трибунах присоединятся болельщики.

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"В преддверии 80-летия Победы Российский футбольный союз и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" проведут мемориальную акцию перед матчами "Спартак" – "Динамо", "Локомотив" – "Ростов" и "Зенит" – ЦСКА 29 и 30 апреля. 10–12 мая она также состоится на матчах РПЛ и ФНЛ", - говорится в сообщении.

На спортивных соревнованиях акция "Бессмертный полк" пройдет впервые.

Помимо игроков, подключиться к акции смогут тренеры, администраторы, судьи. Для них на сайте "Бессмертного полка" размещен специальный конструктор макета. С его помощью можно разместить портрет родственника, добавить эмблему любимой команды и прийти с портретом на стадион.

Бессмертный полк футбол РФС РПЛ ФНЛ
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