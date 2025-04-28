"Трактор" победил "Динамо" в первом матче полуфинальной серии КХЛ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Трактора" победили московское "Динамо" в первом матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Челябинске.

В первом периоде "Динамо" обеспечило себе преимущество в два гола благодаря точным броскам Джордана Уила (14, 23 минуты).

Во второй двадцатиминутке "Трактор" не только отыгрался, но и вышел вперед. Отличились Семен Дер-Аргучинцев 938), Александр Кадейкин (47) и Чарльз Робинсон (49).

В третьем периоде Даниил Пыленков (51) позволил московской команде отыграться, но вскоре Василий Глотов (54) поразил ворота "Динамо", этот гол для "Трактора" стал победным.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Следующая игра пройдет 30 апреля в Челябинске.