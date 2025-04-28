Кубинский боксер Перес назвал стопроцентной победу над Егоровым

Фото: Федерация бокса России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кубинец Ленар Перес, одержавший победу над российским боксером Алексеем Егоровым на турнире IBA.PRO 4 в Боснии и Герцеговине, выразил удовлетворение поединком.

"На 100% я выиграл", - на русском языке сказал проживающий в Краснодаре Ленар Перес после поединка. Слова спортсмена приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Мне понравился такой бой с Егоровым. Да, было трудно, но я люблю трудности. Когда легко… Легкие бои – это плохо", - выразил мнение кубинец.

"Кто следующий? Алексей Папин, скоро увидимся. У меня были три спарринга с Папиным, но вдаваться в подробности не буду. Как говорится, что было на спаррингах, там и остается. Как соперник мне он нравится. Будет трудно, а я, повторюсь, люблю трудности. Знаю, что он перенес операцию. Желаем ему скорейшего восстановления. Ну и увидимся на ринге", - отметил он.

Для 33-летнего Егорова это третье поражение на профессиональном ринге при 12 победах (восемь – нокаутом).

27-летний Перес сохранил статус непобежденного боксера, выиграв 15-й бой подряд. Предыдущие 14 он завершил нокаутом.