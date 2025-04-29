"Спартак" обыграл "Динамо" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 2:1 победили "Динамо" в московском дерби в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

На 14-й минуте Маркиньос вывел "Спартак" вперед. На 20-й минуте состоялся автогол его партнера по команде Даниила Денисова. На 50-й минуте Ливай Гарсия забил победный для "Спартака" мяч, впервые отметившись голом после перехода в столичный клуб в феврале.

В финале Пути регионов "Спартак" сыграет с победителем пары "Локомотив" - "Ростов".

"Динамо" покидает турнир.