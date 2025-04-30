Боксеры Курбанов, Силягин, Туков и Агрба проведут бои 5 июля в Екатеринбурге

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские боксеры Магомед Курбанов, Павел Силягин, Харитон Агрба и Вадим Туков проведут свои следующие титульные поединки 5 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Их поединки состоятся на турнире RCC Boxing Promotions, имена соперников будут объявлены позднее.

На этом же турнире пройдет бой за звание обязательного претендента по версии WBA в бриджервейте между россиянами Георгием Юновидовым и Евгением Романовым. Чемпионом в этой категории является россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов назвал предстоящий турнир огромным вечером бокса.

"Нас ждут пять отборочных поединков, титульных элиминаторов. И сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы вечер возглавил поединок за титул чемпиона мира. Нас ждет следующий бой Магомеда Курбанова, он проведет финальный отборочный бой на титул чемпиона мира, договоренность с WBA уже есть. Также именно 5 июля состоится анонсированный ранее бой Георгия Юновидова и Евгения Романова, у них также будет финал титульного элиминатора в бриджервейте", - отметил Титов.

"Харитона Агрба также ждет анонсированный ранее финал титульного элиминатора по версии WBA. Большой бой ждет Павла Силягина — он проведет титульный поединок по линии WBA, который сразу позволит ему попасть в топ мирового рейтинга. Также в карде нас ждет серьезный бой Вадима Тукова, но его статус мы пока не готовы анонсировать", - добавил он.

Курбанов – бывший претендент на пояс WBA в первом среднем весе. Агрба — серебряный призер Европейский игр-2019, чемпион IBA, обладатель поясов IBF Inter Continental и WBA Continental в первом полусреднем весе. Туков – обладатель пояса WBA International в среднем весе.

Силягин — бронзовый призер чемпионата мира и Европейских игр 2015 года, бывший обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе, а ныне чемпион IBF Intercontinental. Силягин 2 мая в Бресте встретится с эквадорцем Карлосом Гонгорой на турнире IBA.PRO 5, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне.