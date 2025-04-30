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"Зенит" обыграл ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 победили московский ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 17-й минуте гол забил Матео Кассьерра, на 57-й – Андрей Мостовой (с пенальти).

Ответная игра пройдет в Москве 17 мая.

Победитель по сумме двух встреч выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет с победителем финала Пути регионов "Спартак" - "Ростов".

Зенит РПЛ ЦСКА футбол Кубок России по футболу
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