"Тампа-Бэй" с Кучеровым выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Флорида" обыграла команду "Тампа-Бэй" и завоевала путевку в четвертьфинал розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче серии в Тампе "Флорида" обыграла соперника со счетом 6:3. Счет в серии стал 4-1.

Вратарь "Флориды" россиянин Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. Его соотечественник, голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 25 бросков из 30.

Ставший лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25 россиянин Никита Кучеров ("Тампа-Бэй") результативными действиями в этой игре не отметился.

"Виннипег" на своем льду взял верх над "Сент-Луисом" со счетом 5:3 и вышел вперед в серии – 3-2.

В составе "Виннипега" 2 (1+1) очка набрал российский нападающий Владислав Наместников. На счету форварда "Сент-Луиса" Алексея Торопченко голевая передача.