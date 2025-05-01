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Гол Овечкина помог "Вашингтону" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - "Вашингтон" завоевал путевку во второй раунд Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги, выиграв серию у "Монреаля" - 4-1.

В пятом матче "Вашингтон" на своем льду одолел соперника со счетом 4:1.

Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин стал автором одного из голов в составе своей команды. В нынешнем розыгрыше плей-офф 39-летний спортсмен набрал 5 (4+1 по системе "гол+пас") очков в пяти матчах. Всего в карьере в в плей-офф на его счету 146 (76+70) очков. В 156 матчах.

В серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" встретится с "Каролиной".

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
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