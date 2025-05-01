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Ролан Гусев стал и. о. главного тренера "Динамо" до конца сезона

Ролан Гусев стал и. о. главного тренера "Динамо" до конца сезона
Ролан Гусев
Фото: Олег Бухарев/ТАСС

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо" до конца сезона-2024/25, сообщает в четверг футбольный клуб.

В клубе заявили, что Гусев - воспитанник "Динамо", сыгравший за клуб в 161 матче и забивший 28 голов. В тренерский штаб динамовцев он вошел летом 2023 года.

Ранее Гусев работал с молодежной командой ЦСКА, а также в академии армейцев и в юношеских сборных России. Он обладает тренерской лицензией УЕФА категории "А" и обучается на лицензию Pro, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пост главного тренера покинул Марцел Личка.

Динамо футбол Марцел Личка Ролан Гусев
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