Поиск

"Трактор" и "Локомотив" сыграют в финале Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В пятом матче полуфинальной серии с московским "Динамо" челябинская команда на своем льду одержала победу со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 1:2). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Трактора".

В составе "Трактора" голы провели Василий Глотов (25-я минута), Максим Шабанов (30, 59), Никита Коростелев (34). Авторы голов в составе "Динамо": Максим Джиошвили (14), Бреннан Менелл (41), Артем Швец-Роговой (56).

В финальной серии "Трактор" сыграет с ярославским "Локомотивом".

Динамо Локомотив Трактор хоккей КХЛ Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский хоккеист Грицюк подписал контракт с "Нью-Джерси"

Российский хоккеист Грицюк подписал контракт с "Нью-Джерси"

Роналду-младший вызван в юношескую сборную Португалии

Роналду-младший вызван в юношескую сборную Португалии

"Локомотив" стал первым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Московское "Динамо" победило "Крылья Советов" в матче РПЛ

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли НХЛ

Рублев и Медведев выбыли из топ-10 рейтинга ATP

Рублев и Медведев выбыли из топ-10 рейтинга ATP

"Зенит" обыграл "Пари НН" со счетом 2:1, Соболев оформил дубль

"Краснодар" победил "Рубин" в 27-м туре РПЛ

Ролан Гусев стал и. о. главного тренера "Динамо" до конца сезона

Ролан Гусев стал и. о. главного тренера "Динамо" до конца сезона

Марцел Личка покинул пост главного тренера ФК "Динамо"

Марцел Личка покинул пост главного тренера ФК "Динамо"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });