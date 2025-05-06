"Трактор" и "Локомотив" сыграют в финале Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" стал вторым финалистом розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В пятом матче полуфинальной серии с московским "Динамо" челябинская команда на своем льду одержала победу со счетом 4:3 (0:1, 3:0, 1:2). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Трактора".

В составе "Трактора" голы провели Василий Глотов (25-я минута), Максим Шабанов (30, 59), Никита Коростелев (34). Авторы голов в составе "Динамо": Максим Джиошвили (14), Бреннан Менелл (41), Артем Швец-Роговой (56).

В финальной серии "Трактор" сыграет с ярославским "Локомотивом".