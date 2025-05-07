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"Вашингтон" проиграл "Каролине" в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 1:2 уступили "Каролине" в стартовом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла в Вашингтоне, победитель определился в овертайме.

Российский защитник "Каролины" Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

Рекордсмен регулярных чемпионатов НХЛ россиянин Александр Овечкин ("Вашингтон") результативными действиями не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Каролины".

Кроме того, "Вегас" в первом матче серии с "Эдмонтоном" дома уступил 2:4. "Эдмонтон" ведет в серии – 1-0.

Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Каролина Вегас Эдмонтон
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