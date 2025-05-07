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Игрок НБА Рассел Уэстбрук запустил ИИ-сервис для организации похорон

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Денвер Наггетс" Рассел Уэстбрук запустил ИИ-стартап Eazewell, пишет CNBC.

Компания основана в партнерстве с бывшим баскетболистом "Шарлотт Хорнетс" Кембой Уокером и другом детства Уэстбрука Доннелом Беверли-младшим, который стал CEO стартапа. В школьные годы Уэстбрук и Беверли-младший потеряли друга, который скоропостижно скончался от кардиомегалии.

"Это напоминание о том, что жизнь может измениться в один миг. Мы не выбираем этот миг, но можем выбрать то, как будем действовать в таком случае", - сказал Уэстбрук.

Технологии Eazewell призваны упростить организацию похорон с помощью искусственного интеллекта. Они подбирают оптимальные варианты с учетом бюджета и предпочтений пользователя, помогают с оформлением документов, планированием расходов, приглашением гостей и второстепенными задачами вроде аннулирования счетов умершего за коммунальные услуги и закрытия его аккаунтов в социальных сетях.

Штат Eazewell насчитывает 11 человек. Ее бета-платформу уже протестировали более 1 тыс. семей. Сервис пока что предоставляется бесплатно и без рекламы.

Размеры финансирования компания не раскрывает. При этом она уже заключила договоры с рядом партнерских сервисов и обсуждает сотрудничество с компаниями из сферы финансов и страхования жизни.

Уэстбрук девять раз участвовал в матче всех звезд НБА, а в сезоне 2016-2017 годов признавался самым ценным игроком лиги.

баскетбол НБА Денвер Рассел Уэстбрук
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