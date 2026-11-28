Клуб Месси выбыл из плей-офф MLS

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" со счетом 0:1 уступили "Коламбусу" во втором матче серии 1/8 финала североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

В компенсированное ко второму тайму время встречи на поле "Коламбуса" гол забил Сантьяго Родригес.

В первом матче также победил "Коламбус" (3:0), который, таким образом, выиграл серию до двух побед со счетом 2-0 и вышел в следующий раунд турнира.

Действующий чемпион "Интер Майами" выбыл из дальнейшей борьбы. Цвета этой команды защищает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.