"Феноменальное возвращение". Лыжницей Терентьевой восхищены в России и Европе

Наталья Терентьева Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российские лыжники после паузы, связанной с отстранением от международных соревнований, вернулись к значимым стартам. Наталья Терентьева, Дарья Непряева и Савелий Коростелев в пятницу выступили в гонках на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Они боролись за награды в гонках на 10 км классическим стилем с раздельного старта.

Наилучшего результата добилась олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира Наталья Терентьева, занявшая четвертое место. Дистанцию она преодолела за 25 минут 38,4 секунды. Выше россиянки разместились три шведские лыжницы: 1.Эбба Андерссон, 2.Линн Сван, 3. Фрида Карлссон. Победительнице Терентьева уступила 19 секунд, бронзовому призеру – почти десять.

С одной стороны, незначительное отставание от тройки призеров обычно воспринимается как досадный результат: всегда обидно, когда для успеха не хватает самой малости. С другой стороны, Терентьева показала способность бороться с топовыми соперницами на равных. На это обратил внимание председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

"Жаль, что сразу не получилось попасть на подиум, но и этот результат, думаю, очень многих в мире удивил, а нас – невероятно обрадовал. Наталья показала время наравне с ведущими мировыми лыжницами, уступила трем олимпийским чемпионкам, во главе с Эббой Андерссон. И надо обязательно сказать, что она стартовала раньше всех тех, кто оказался в итоге выше, и шведок вели по ее времени", - приводит слова Свищева пресс-служба федерации.

"Зная характер Натальи, она бы могла найти дополнительные силы в иной ситуации. Но это не главное. Главное, что мы – там, и мы видим, что находимся на одном уровне с ведущими мировыми спортсменами, как бы ни хотелось кому-то увидеть обратное", - сказал руководитель организации.

Заместитель председателя, руководитель департамента лыжных гонок Федерации лыжного спорта и сноуборда России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе назвала результат Терентьевой подвигом.

"Безусловно, результат ошеломляющий, в том числе, думаю, и для самой Натальи. С учетом того, что раньше в Руке она так никогда хорошо не выступала - это ее лучший результат на этом этапе. Ну и конечно годы отстранения, рождение двоих детей… а ведь второму ребенку буквально полгода. Поэтому этот результат можно назвать подвигом, я бы так сказала", - сказала Вяльбе. С ней солидарна четырехкратная олимпийская чемпионка, мать двоих детей норвежка Тереза Йохауг. "Речь идет не просто о восстановлении после родов. Впечатляет то, чего она добилась всего за шесть с небольшим месяцев", - цитирует Йохауг VG.

Высоко оценил выступление Натальи Терентьевой старший тренер сборной России Юрий Бородавко

"Четвертое место — это очень высокий результат, учитывая, что это только первый старт Натальи. Мы всегда на нее рассчитывали. Она — одна из сильнейших лыжниц этого поколения. Это феноменальное возвращение", - приводит слова Бородавко "Спорт-Экспресс".

Не обошлось без неприятного инцидента. На цветочной церемонии награждения (в ней принимают участие первые шесть, согласно итоговому протоколу, спортсменов) некоторые болельщики освистали Терентьеву. Действия болельщиков осудила шведская лыжница Линн Сван. "Это было некрасиво. Проблема не в одном человеке и не в том, что Терентьева здесь выступает",- приводит слова серебряного призера гонки SVT.

Еще одна российская лыжница Дарья Непряева стала 28-й. А Савелий Коростелев в мужской гонке занял десятое место.

Терентьева, Непряева и Коростелев должны выступить в субботних спринтах.

Впрочем, представительство России на первом этапе Кубка мира в Финляндии и втором – в Норвегии было под вопросом: власти обоих государств ввели ограничения, согласно которым нейтральные спортсмены не могли въехать в эти страны даже при наличии визы. Однако Терентьева, Непряева, Коростелев, а также Сергей Волков уже находились в странах ЕС на предсезонной подготовке – это и позволило им заявиться на стартовые этапы.

В начале сентября стало известно, что российские лыжники и сноубордисты вернутся к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS, начиная с текущего сезона. Они будут выступать в нейтральном статусе.

Владимир Нардин