"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" завоевали путевки в финал Лиги Европы УЕФА.
МЮ в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильнее испанского "Атлетика".
Ответный матч в Манчестере завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом матче также победил МЮ (3:0).
"Тоттенхэм" в полуфинале оказался сильнее норвежской команды "Буде/Глимт", цвета которой защищает российский вратарь Никита Хайкин.
Ответная игра в Норвегии завершилась победой "Тоттенхэма" - 2:0. Он же был сильнее и в первом матче в Лондоне (3:1).
Финал пройдет 21 мая в Бильбао.