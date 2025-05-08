"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграют в финале Лиги Европы УЕФА

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" завоевали путевки в финал Лиги Европы УЕФА.

МЮ в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильнее испанского "Атлетика".

Ответный матч в Манчестере завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. В первом матче также победил МЮ (3:0).

"Тоттенхэм" в полуфинале оказался сильнее норвежской команды "Буде/Глимт", цвета которой защищает российский вратарь Никита Хайкин.

Ответная игра в Норвегии завершилась победой "Тоттенхэма" - 2:0. Он же был сильнее и в первом матче в Лондоне (3:1).

Финал пройдет 21 мая в Бильбао.