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"Флорида" сократила отставание от "Торонто" в серии Кубка Стэнли

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" со счетом 5:4 одолели "Торонто" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла на льду "Флориды", победитель определился в овертайме.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Его соотечественник и партнер по команде защитник Дмитрий Куликов сделал голевой пас (в овертайме).

"Торонто" по-прежнему ведет в серии до четырех побед, однако преимущество сократилось – 2-1.

В другом матче игрового дня "Виннипег" на своем льду со счетом 4:0 выиграл у "Далласа" и сравнял счет в серии – 1-1.

НХЛ Даллас Торонто Флорида Виннипег Сергей Бобровский Дмитрий Куликов
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