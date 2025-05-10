"Флорида" сократила отставание от "Торонто" в серии Кубка Стэнли

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" со счетом 5:4 одолели "Торонто" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла на льду "Флориды", победитель определился в овертайме.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 31. Его соотечественник и партнер по команде защитник Дмитрий Куликов сделал голевой пас (в овертайме).

"Торонто" по-прежнему ведет в серии до четырех побед, однако преимущество сократилось – 2-1.

В другом матче игрового дня "Виннипег" на своем льду со счетом 4:0 выиграл у "Далласа" и сравнял счет в серии – 1-1.