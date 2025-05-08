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"Даллас" с помощью передач россиян победил "Виннипег" в матче Кубка Стэнли

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Далласа" со счетом 3:2 взяли верх над "Виннипегом" в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла в Виннипеге.

Все три гола в составе "Далласа" провел финский нападающий Микко Рантанен. По разу ему ассистировали россияне: форвард Евгений Дадонов и защитник Илья Любушкин.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Далласа".

Кроме того, "Торонто" обыграл "Флориду" со счетом 4:3. Счет в серии стал 2-0. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 16 бросков из 20.

НХЛ хоккей Кубок Стэнли
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