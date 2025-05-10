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"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 взяли верх над махачкалинским "Динамо" в гостевом матче 28-го тура чемпионата России.

На 37-й минуте гол забил Нино.

"Зенит" набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. На один балл он отстает от лидирующего "Краснодара", у которого есть игра в запасе. Ее он проведет в субботу в Москве против ЦСКА (начало – 19:30 мск).

Махачкалинское "Динамо" - на 11-м месте, 27 очков.

Зенит Краснодар РПЛ Динамо футбол
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