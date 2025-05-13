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Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения в серии с "Каролиной"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Каролина" со счетом 5:2 обыграла "Вашингтон" в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла на льду "Каролины".

В составе победителей один из голов провел российский нападающий Андрей Свечников, а защитник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

У "Вашингтона" автором одного из голов стал российский форвард Александр Овечкин. Этот гол стал для 39-летнего россиянина 77-м за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 12-е место, обойдя канадца Марио Лемье.

Рекордсменом по голам плей-офф остается канадец Уэйн Гретцки (122).

Между тем, "Вашингтон" находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли: счет в серии до четырех побед – 3-1 в пользу "Каролины".

Вашингтон Александр Овечкин хоккей НХЛ
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