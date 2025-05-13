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"Трактор" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты челябинского "Трактора" со счетом 2:1 взяли верх над ярославским "Локомотивом" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Ярославле.

Все голы состоялись в третьем периоде.

На 44-й минуте Максим Шабанов вывел "Трактор" вперед. Менее чем через минуту Александр Кадейкин упрочил преимущество челябинской команды.

На 54-й минуте хоккеист "Локомотива" Максим Березкин сократил отставание ярославцев в счете.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора". Следующий матч пройдет 15 мая также в Ярославле.

Ранее ни одна из этих команд Кубок Гагарина не выигрывала.

КХЛ Кубок Гагарина Локомотив Трактор хоккей
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