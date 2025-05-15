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"Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" (Ростов-на-Дону) со счетом 2:1 взяли верх над московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

Игра прошла в Москве.

СпортЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка РоссииЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка РоссииЧитать подробнее

На 31-й минуте зафиксирован автогол спартаковского вратаря Александра Максименко.

На 76-й минуте "Спартак" сравнял счет благодаря точному удару Ливая Гарсии. Однако через две минуты "Ростов" вновь вышел вперед: отличился Николай Комличенко.

На 85-й минуте в составе "Спартака" был удален получивший два предупреждения Манфред Угальде, на 90+4 прямую красную карточку у москвичей получил Наиль Умяров.

В результате "Ростов" вышел в Суперфинал Кубка России, где сыграет с московским ЦСКА. Игра пройдет 1 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Спартак Ростов футбол ЦСКА
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