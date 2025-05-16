"Барселона" в 28-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Барселона" со счетом 2:0 обыграла "Эспаньол" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании и досрочно обеспечила себе первое место.

На 53-й минуте гол забил Ламин Ямаль, на 90+6 – Фермин Лопес.

За два тура до финиша чемпионата в активе лидирующей "Барселоны" 85 очков. На семь баллов каталонский клуб опережает идущий вторым мадридский "Реал".

К титулу "Барселону" привел немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. 60-летний экс-наставник сборной Германии стал главным тренером "Барсы" в конце мая прошлого года.

"Барселона" выиграла чемпионат Испании в 28-й раз. Это второй показатель после количества чемпионств (36) у "Реала". 11 раз чемпионом Испании становилось "Атлетико", восемь – "Атлетик", шесть – "Валенсия", два – "Реал Сосьедад", по разу – "Депортиво", "Севилья" и "Бетис".