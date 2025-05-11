Поиск

"Барселона" обыграла "Реал" и упрочила лидерство в Ла Лиге

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Барселона" со счетом 4:3 победила "Реал" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Шесть голов из семи состоялись в первом тайме.

На 5-й (с пенальти) и 14-й минутах отличился футболист "Реала" Килиан Мбаппе. До перерыва "Барса" ответила четырьмя точными ударами, авторами голов стали Эрик Гарсия (19), Ламин Ямаль (32), Рафинья (34, 45).

Еще два гола "Берселоны" (Френки де Йонг, 43), Фермин Лопес Мартин (90+6) были отменены после использования системы VAR.

На 70-й Мбаппе вновь поразил ворота "Барселоны", оформив, таким образом, хет-трик.

"Барселона" набрала 82 очка и за три тура до финиша опережает идущий вторым "Реал" на 7 баллов.

Барселона Реал футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Факел" уступил "Локомотиву" и лишился шансов остаться в РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Риме

Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

"Краснодар" уступил ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ

"Балтика" вернулась в РПЛ

Андрей Рублев выбыл из турнира Masters в Риме

Андрей Рублев выбыл из турнира Masters в Риме

ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА

Экс-вратарь сборной России Антон Шунин завершил карьеру

В Кремле верят в скорое возвращение российского футбола на международную арену

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });