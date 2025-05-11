"Барселона" обыграла "Реал" и упрочила лидерство в Ла Лиге

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Барселона" со счетом 4:3 победила "Реал" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.

Шесть голов из семи состоялись в первом тайме.

На 5-й (с пенальти) и 14-й минутах отличился футболист "Реала" Килиан Мбаппе. До перерыва "Барса" ответила четырьмя точными ударами, авторами голов стали Эрик Гарсия (19), Ламин Ямаль (32), Рафинья (34, 45).

Еще два гола "Берселоны" (Френки де Йонг, 43), Фермин Лопес Мартин (90+6) были отменены после использования системы VAR.

На 70-й Мбаппе вновь поразил ворота "Барселоны", оформив, таким образом, хет-трик.

"Барселона" набрала 82 очка и за три тура до финиша опережает идущий вторым "Реал" на 7 баллов.