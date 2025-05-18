Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии IFFHS

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола. Топ-10 рейтинга опубликован на сайте организации.

Вслед за Яшиным в десятке лучших располагаются Джанлуиджи Буффон (Италия), Мануэль Нойер (Германия), Икер Касильяс (Испания), Гордон Бэнкс (Англия), Петр Чех (Чехия), Дино Джофф (Италия), Зепп Майер (Германия), Рикардо Замора (Испания), Оливер Кан (Германия).

Лев Яшин участвовал в чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. В 1966 году он помог сборной СССР добиться лучшего результата в своей истории на ЧМ: четвертое место. В 1963 году Яшин стал обладателем "Золотого мяча" и до сих пор является единственным в истории вратарем, получившим этот приз. Именем Яшина сейчас вручается приз лучшему голкиперу мира.

На клубном уровне Яшин защищал цвета московского "Динамо".

Яшин скончался 20 марта 1990 года в возрасте 60 лет.