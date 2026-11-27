Суд оштрафовал экс-футболиста "Спартака" Заболотного за допинг

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка № 464 района Покровское-Стрешнево города Москвы признал бывшего нападающего "Спартака" Антона Заболотного виновным в административном правонарушении.

"Заболотному Антону Константиновичу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Футболист признан виновным по ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ (Умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством требований о предотвращении допинга в спорте).

По данным суда, в апреле 2026 года Заболотный во время тренировки на стадионе "Лукойл Арена" сдал допинг-пробу, которая выявила у него наличие в организме субстанции, запрещённой к использованию в соревновательный период.

35-летний Заболотный дебютировал за московский "Спартак" в июле 2025 года и покинул его 30 июня 2026 года в связи с истечением срока контракта.

В карьере нападающего также были петербургский "Зенит", московский ЦСКА, подмосковные "Химки", "Тосно" (Ленинградская область), "Сочи".

В августе стало известно, что Заболотный дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.