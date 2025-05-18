"Зенит" обыграл "Ростов" и вновь приблизился к "Краснодару"

Фото: ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 победили "Ростов" в матче 29-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Ростове-на-Дону.

На 30-й минуте гол ударом в падении через себя забил Александр Соболев.

На 90+5 минуте Максим Осипенко провел ответный гол, но он был отменен из-за положения "вне игры". Также на 46-й минуте арбитр Евгений Кукуляк решил не засчитывать гол Соболева – из-за нарушения правил.

"Зенит" набрал 63 очка, занимает в турнирной таблице второе место и за тур до финиша отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 балл.

"Ростов" - на восьмом месте, 38 очков.

В заключительном 30-м туре "Зенит" дома сыграет с "Ахматом", "Краснодар" на своем поле - с московским "Динамо".

