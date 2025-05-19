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Экс-чемпион Hardcore FC Ишимбаев назвал равными шансы Чимаева и Дю Плесси в их бою в UFC

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский боец, экс-чемпион Hardcore FC Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер поделился ожиданиями от встречи выступающего за ОАЭ Хамзата Чимаева и чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса Дю Плесси.

"Ждем боя Чимаева, ждем возвращения, очень любопытно, в какой он сейчас форме и в ментальной составляющей. Не взяв сразу ход боя в свои руки и не обретя кураж в бою с Дю Плюсси, могут возникнуть сложности. Дю Плесси - крепкий и, так скажем, твердый боец, нестандартный. Не берусь распределять шансы - пока 50 на 50", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

Бой Чимаева и Дю Плесси возглавит турнир UFC 319 в США в августе.

Сам Ишимбаев 22 мая в Москве в главном турнире Prime FL в поединке на голых кулаках встретится с Ибрагимом "Никархо" Исламовым.

UFC Дрикус Дю Плесси Ильнар Ишимбаев Хамзат Чимаев
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