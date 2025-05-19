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Обладатель Кубка Харламова в составе МХК "Динамо" умер в 23 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Воспитанник московского "Динамо" Олег Гофман скончался на 24-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

"Ранним утром 18 мая в результате несчастного случая ушел из жизни бывший динамовский хоккеист Олег Гофман", - говорится в сообщении, в котором клуб выражает соболезнования родным и близким спортсмена.

Гофман продолжительное время играл в системе "Динамо", на его счету 166 игр за молодежную команду. В ее составе в 2021 году он выиграл Кубок Харламова.

Прощание с хоккеистом пройдет 20 мая на Колычевском кладбище (Московская область), начало – 13:00 мск.

Динамо хоккей
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