Мужской чемпионат России по боксу-2025 пройдет в Екатеринбурге

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Екатеринбург примет в 2025 году чемпионат России по боксу среди мужчин. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования пройдут с 15 по 23 августа с участием 300 боксеров из более чем 60 регионов РФ.

"Чемпионат будет посвящен памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также – Году защитника Отечества и 80-летию со дня Великой Победы", - говорится в сообщении.

Главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов анонсировал выступление в чемпионате сильнейших боксеров страны – призеров Олимпийских игр, победителей и медалистов чемпионатов мира и Европы.

"Никто не будет освобожден от участия: состав будет самый боевой, а конкуренция – на самом высоком уровне. Есть у нас и очень хорошая перспективная молодежь, которая, уверен, себя обязательно проявит", - сказал Фархутдинов.

"Весной мужская сборная выступила на четырех международных турнирах, где боксеры получили хорошую боевую практику. Спасибо руководству Федерации бокса России за такую возможность. Надеюсь, что до начала чемпионата России сможем поучаствовать еще в двух сильных зарубежных соревнованиях. Остальные спортсмены будут готовиться к чемпионату России на местах", - отметил тренер.

По итогам чемпионата будет отобран состав сборной России на участие в чемпионате мира, который пройдет в конце этого года.