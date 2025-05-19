Франция выбыла из элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сборная Франции по хоккею со счетом 1:3 уступила Словении в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Стокгольме.

Франция завершила групповой этап на последнем, восьмом месте группы А, набрав 1 очко. Французы покидают элитный дивизион. Словения заняла седьмую строчку, 4 балла.

В матче группы В Чехия со счетом 5:0 разгромила Германию, игра состоялась в Хернинге.

Команды набрали по 6 баллов. Ранее обеспечившая себе место в плей-офф Чехия лидирует в группе, набрав 17 очков. Германия – на пятой строчке, 9 баллов.