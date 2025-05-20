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Сборная США победила Чехию на ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 5:2 взяли верх над национальной командой Чехии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

У команд по 17 очков: команда США занимает в группе В второе место, Чехия – третье.

На первом месте в группе финишировала Швейцария (19).

Швейцария, США и Чехия вышли в четвертьфинал, вакантной осталась одна путевка. Ее разыграют в очном матче тура Дания и Германия (по 9 очков), которые занимают четвертое и пятое места соответственно.

В матче группы А Финляндия со счетом 2:1 обыграла в Стокгольме Словакию.

От группы А в 1/4 финала вышли Швеция (18), Финляндия, Канада (по 16), Австрия (10). Швеция и Канада во вторник проведут последний матч тура.

Словакия заняла шестое место, 7 очков.

США Чехия хоккей
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