Сборная США победила Чехию на ЧМ по хоккею
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 5:2 взяли верх над национальной командой Чехии в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.
Игра прошла в датском Хернинге.
У команд по 17 очков: команда США занимает в группе В второе место, Чехия – третье.
На первом месте в группе финишировала Швейцария (19).
Швейцария, США и Чехия вышли в четвертьфинал, вакантной осталась одна путевка. Ее разыграют в очном матче тура Дания и Германия (по 9 очков), которые занимают четвертое и пятое места соответственно.
В матче группы А Финляндия со счетом 2:1 обыграла в Стокгольме Словакию.
От группы А в 1/4 финала вышли Швеция (18), Финляндия, Канада (по 16), Австрия (10). Швеция и Канада во вторник проведут последний матч тура.
Словакия заняла шестое место, 7 очков.