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Канада обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады со счетом 5:3 взяли верх над национальной командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча прошла в Стокгольме.

Канада набирает в семи матчах 19 очков и финиширует на первом месте в группе А. Впервые потерявшая очки Швеция опускается на второе место (18).

Обе ранее уже обеспечили себе место в четвертьфинале. Также группа А делегировала в плей-офф команды Финляндии (16) и Австрии (10).

Сборные России и Белоруссии участия в чемпионате мира не принимают из-за санкций Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Канада Швеция Стокгольм ИИХФ
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