В США пройдут Игры с использованием запрещенных препаратов

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Лас-Вегасе пройдут спортивные соревнования, в которых спортсменам будет разрешено и, как утверждает The Guardian, даже рекомендовано использовать допинг-препараты.

Ожидается, что первые в истории Enhanced Games состоятся 21–24 мая 2026 года. В программу соревнований войдут бег, плавание и тяжелая атлетика. У атлетов будет полный доступ к препаратам, запрещенным в мировом спорте.

Enhanced Games позиционируют как революцию в спорте и науке, а также будущее, в котором фармацевтические и технологические усовершенствования являются нормой в элитных соревнованиях.

Участники соревнований не будут подвергаться традиционным антидопинговым тестам, однако спортсмены будут находиться под медицинским контролем. Им предстоит раскрывать, какие вещества они используют.

Для участников Enhanced Games подготовлены солидные призовые. Так, за новый рекорд мира в беге на 100 м или в заплыве на 50 м вольным стилем можно получить $1 млн.

Среди инвесторов соревнований – фирма 1789 Capital, возглавляемой Дональдом Трампом-младшим.

Идея о проведении Игр с использованием допинга вызвала протест со стороны официальных спортивных структур. "Это опасное клоунское шоу, а не настоящий спорт", - сказал генеральный директор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

Среди тех, кто дал согласие на участие в этих Играх, - двукратный чемпион мира по плаванию австралиец Джеймс Магнуссен.