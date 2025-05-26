ФК "Краснодар" продлил контракт с рекордсменом клуба Петровым

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - "Краснодар" подписал новое соглашение с защитником команды Сергеем Петровым, сообщается на сайте футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2026 года. Срок предыдущего контракта истекал 30 июня 2025 года.

34-летний Петров выступает в "Краснодаре" с 2013 года. Он – рекордсмен клуба по числу проведенных за него матчей – 322. В этих играх футболист забил 15 голов и сделал 19 результативных передач.

В сезоне-2024/25 "Краснодар" вместе с Петровым в составе впервые стал чемпионом России.