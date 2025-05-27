Осинькин покинул пост главного тренера "Крыльев Советов"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Игорь Осинькин покидает должность главного тренера "Крыльев Советов", сообщается на сайте самарского футбольного клуба.

"По решению сторон контракт, который заканчивается в мае, продлен не будет", - говорится в сообщении.

59-летний Осинькин возглавил "Крылья Советов" летом 2020 года и вернул команду в Российскую премьер-лигу. За четыре сезона команда при Осинькине провела 194 игры, из них 85 матчей победных, 35 – ничейных.

В сезоне-2024/225 команда финишировала в РПЛ на десятом месте, набрав 31 очко.