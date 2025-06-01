ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА победили "Ростов" (Ростов-на-Дону) и завоевали Кубок России.

Суперфинал турнира прошел на стадионе "Лужники" в Москве.

Основное время завершилось вничью 0:0, в серии пенальти успешнее оказался ЦСКА (4:3).

Теперь ЦСКА - девятикратный обладатель трофея, по числу титулов он сравнялся с московским "Локомотивом".

Пять раз Кубок России выигрывал "Зенит" (Санкт-Петербург), четыре раза – "Спартак" (Москва), по разу – "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань), "Ростов"), "Торпедо" (Москва), "Терек" (Грозный), "Тосно" (Ленинградская область).