"Торино" уволил экс-тренера "Спартака"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Паоло Ваноли покинул пост главного тренера "Торино", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

В своем сообщение "Торино" поблагодарил Ваноли за преданность делу и пожелал всего наилучшего у будущем.

52-летний Ваноли возглавил "Торино" перед началом сезона-2024/25, под его руководством команда заняла 11-е место в чемпионате Италии. До этого (2022-2024) он был наставником "Венеции". А первый опыт работы главным тренером во взрослой команде профессионального клуба связан с московским "Спартаком" (2022), который Ваноли привел к выигрышу Кубка России.