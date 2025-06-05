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Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на ЧМ по футболу

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сборная Узбекистана по футболу впервые в истории выступит на чемпионате мира. Она завоевала путевку на ЧМ-2026, успешно пройдя азиатский отбор.

В матче девятого тура третьего этапа кампании Узбекистан со счетом 0:0 в гостях сыграл с соперниками из ОАЭ. Благодаря этому результату, за тур до финиша Узбекистан сократил преимущество перед сборной ОАЭ в четыре очка и гарантировал себе второе место в группе.

Узбекские футболисты набрали в девяти матчах 18 очков. У идущей третьей команды ОАЭ 14 баллов, сборная этой страны может пробиться на ЧМ через следующий этап отборочного турнира.

Ранее от группы А путевку на ЧМ досрочно завоевала сборная Ирана. В ее активе сейчас 20 очков в восьми матчах.

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная России к участию в отборе была не допущена.

футбол Узбекистан
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