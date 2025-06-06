Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Нигерией

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Действующий победитель Лиги чемпионов в составе ПСЖ Матвей Сафонов в качестве капитана выведет сборную России по футболу на товарищескую встречу с национальной командой Нигерии.

Помимо него, с первых минут в составе российской команды игру начнут Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Николай Комличенко, Андрей Мостовой.

Матч Россия – Нигерия пройдет в пятницу на стадионе "Лужники" и стартует в 20:00 мск.