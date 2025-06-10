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Кисляк вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал стартовый состав команды на товарищескую игру против Белоруссии.

С первых минут на поле будут присутствовать следующие игроки: Андрей Лунев, Арсен Адамов, Александр Сильянов, Джамалутдин Абдулкадыров, Юрий Горшков, Дмитрий Баринов, Матвей Кисляк, Данил Пруцев, Ярослав Гладышев, Иван Сергеев, Сергей Пиняев.

Матч пройдет в Минске и стартует в 20:00 мск.

6 июня россияне в Москве сыграли вничью с Нигерией (1:1).

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