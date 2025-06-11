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Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Игорь Никитин ушел в отставку с должности главного тренера "Локомотива", сообщает пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

Отмечается, что 52-летний специалист по собственной инициативе расторг контракт, действие которого было рассчитано до 2027-го года.

"Информацию о новом наставнике "Локомотива" и тренерском штабе мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Никитин возглавил "Локомотив" в сентябре 2021 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством впервые выиграла Кубок Гагарина КХЛ.

КХЛ Кубок Гагарина Локомотив хоккей Игорь Никитин
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