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"Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

"Локомотив" обыграл "Трактор" и впервые стал обладателем Кубка Гагарина
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" впервые в истории завоевали Кубок Гагарина КХЛ.

В финальной серии до четырех побед они обыграли челябинский "Трактор" - 4-1.

В пятом матче серии "Локомотив" победил соперника со счетом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.

На 26-й минуте Мартин Гернат вывел "Локомотив" вперед. Это случилось при численном преимуществе хозяев льда. На 54-й минуте Стивен Кэмпфэр сравнял счет.

Победную шайбу ярославская команда провела на 69-й минуте: отличился Максим Шалунов.

До этого "Локомотив" дважды выходил в финал турнира, оба раза проиграл – в 2009 (казанскому "Ак Барсу") и 2024 (магнитогорскому "Металлургу") годах. Для "Трактора" это был второй финал, в первом он уступил в 2013 году (московскому "Динамо").

"Локомотив" стал восьмым обладателем Кубка Гагарина. По три раза соревнование выигрывали московский ЦСКА, магнитогорский "Металлург", "Ак Барс", по два – петербургский СКА, московское "Динамо", по разу – омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев".

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