Сборная Бразилии завоевала путевку на ЧМ-2026

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Сборная Бразилии по футболу обеспечила себе место среди участников чемпионата мира 2026 года.

В 16-м туре южноамериканской кампании бразильцы на своем поле победили команду Парагвая.

На 44-й минуте гол забил Винисиус Жуниор.

Теперь в активе бразильцев 25 очков, команда занимает третье место. От Южной Америки на ЧМ также пробились Аргентина (35) и Эквадор (25).

Чемпионат пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Сборная России к участию в отборе была не допущена.