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Кевин Де Брейне перешел в Наполи"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Бельгийский футболист Кевин Де Брейне стал игроком "Наполи", сообщает пресс-служба итальянского клуба.

О сроках действия контракта не сообщается.

33-летний полузащитник перешел в "Наполи" на правах свободного агента. По окончании предыдущего сезона Де Брейне покинул "Манчестер Сити", цвета которого защищал десять лет.

В составе "Сити" он шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять – Кубок Английской лиги, по два раза – кубок и Суперкубок Англии, один раз – Лигу чемпионов УЕФА.

В составе сборной Бельгии Де Брейне стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 в России.

футбол Кевин Де Брейне Манчестер Сити Наполи
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