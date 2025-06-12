Гончаренко покинул пост главного тренера "Пари НН"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU -Нижегородский футбольный клуб "Пари НН" объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

"Контракт с 48-летним специалистом расторгнут. Виктор Михайлович покидает свой пост" - говорится в сообщении пресс-службы "Пари НН".

Также клуб покинули помощники белорусского специалиста: старший тренер Александр Ермакович и старший тренер по физической подготовке Руслан Зубик. "Также завершена работа итальянского тренера Андреа Бьянки, срок его контракта подходит к концу", - сообщили в "Пари НН".

Гончаренко возглавил команду по ходу сезона-2024/25. Под его руководством она финишировала на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне "Пари НН" уступил соперникам из "Сочи", но может сыграть в главном дивизионе вместо "Химок", который лишился лицензии.