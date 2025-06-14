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Паршивлюк и Гусев будут помогать Карпину в "Динамо"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывшие футболисты "Динамо" Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк вошли в тренерский штаб возглавившего команду Валерия Карпина. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Спорт"Динамо" объявило о назначении Карпина"Динамо" объявило о назначении КарпинаЧитать подробнее

Оба были помощниками и предыдущего главного тренера "Динамо" чеха Марцела Лички.

Также в тренерский штаб вошли тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес, его помощник Иван Карандашов, аналитики Алексей Радевич и Андрей Панов.

Подготовку к ближайшему сезону команда начнет 16 июня.

О назначении Карпина главным тренером "Динамо" официально было объявлено 13 июня.

Динамо футбол Сергей Паршивлюк Ролан Гусев Валерий Карпина
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