Россиянин Шумков одержал третью победу на профессиональном ринге

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российский боксер Всеволод Шумков победил Джонатана Лотанго из ДР Конго на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

По итогам восьми раундов во втором полулегком весе победу Шумкову присудили единогласным решением судей.

"Эмоции только положительные, потому что удалось победить на глазах у своих родных и друзей. Но мое мнение – в профессионалах я недорабатываю, к сожалению. Нет точности и жесткости в ударах. Это нужно нарабатывать. Если я начну это делать, то любительская карьера от меня уйдет. Пока у меня акцент на олимпийском боксе. Когда я полностью перейду в профессионалы, вы увидите другого Всеволода Шумкова. Это я вам обещаю", - сказал после боя Шумков, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Шумков 21 июня в Санкт-Петербурге примет участие в матчевой встрече между сборными России и мира в рамках Петербургского международного экономического форума. Его соперником станет серебряный призер чемпионата Европы, победитель первенства Европы и чемпион Армении Артуром Базеяном.

"Там будет четыре раунда. Бой не пойдёт в рекорд, в статистику. Планирую победить и там. Насчет четырех раундов вообще не переживаю", - добавил Шумков.

Теперь на счету Шумкова три победы (одна – досрочно) в трех поединках на профессиональном ринге. Лотанго проиграл первый бой, имея в своем активе четыре победы (три – нокаутом).

Изначально соперником Шумкова должен был стать нигериец Риливан Лаваль, но за несколько дней до боя африканец снялся с поединка. На счету Лаваля 20 побед (13 – нокаутом) и два поражения.

Шумков - обладатель пояса IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023.