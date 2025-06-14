Василий Березуцкий покинул пост главного тренера "Сабаха"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Азербайджанский футбольный клуб "Сабах" объявил об отставке с поста главного тренера россиянина Василия Березуцкого.

Как сообщается на сайте клуба, контракт расторгнут по обоюдному согласию. Уточняется, что тренер покидает команду по семейным обстоятельствам.

"Мы выражаем наилучшие пожелания Василию Березуцкому и семье, а его супруге желаем скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", - отметили в клубе, поблагодарив россиянина за профессионализм, ответственный подход к работе и весомый вклад в развитие команды.

42-летний Березуцкий возглавил "Сабах" в ноябре 2024 года, подписав с клубом контракт на 2,5 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок Азербайджана.