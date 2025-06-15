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"Аль-Ахли" и "Интер Майами" сыграли вничью на старте клубного ЧМ по футболу

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Саудовский "Аль-Ахли" и американский "Интер Майами" со счетом 0:0 завершили матч открытия чемпионата мира по футболу среди клубов.

Турнир проходит в США.

Команды представляют группу А, в которую также входят португальский "Порту" и бразильский "Палмейрас".

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.

футбол США
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